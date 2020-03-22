Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова призналась в эфире программы «Секрет на миллион», что одной из причин ее развода с первым мужем Сергеем Кулишенко стала тяжелая болезнь их младшего сына. При этом она подчеркнула, что не винит сегодня бывшего возлюбленного в том, что он не смог поддержать ее в трудный момент.

«Он испугался, да. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра», — рассказала артистка.

Она отметила, что такое поведение характерно для мужчин, так как они в принципе слабее женщин в духовном плане. По ее словам, в клинике в Германии, где проходило лечение ее ребенка, она часто встречала матерей-одиночек.

«Они, мужчины, просто слабые духом. В большинстве случаев именно мамы спасают своих детей. И они же остаются в этот момент без мужей. Они просто уходят», — сказала звезда.

У полуторагодовалого сына Абрамовой обнаружили новообразование около надпочечников. Ребенка лечили полгода, и врачи заверяли, что он идет на поправку. Тем не менее, через несколько месяцев болезнь прогрессировала и ему поставили диагноз — нейробластома надпочечника. Медикам удалось спасти мальчика, сейчас Саше уже 11 лет, и он здоров, хоть и посещает врачей регулярно для наблюдения.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Татьяны Абрамовой, артист Юрий Беляев откровенно рассказал в своих неудачах в семейной жизни — двух разводах и сложных отношениях с детьми.