«Я был плохим отцом, потому что артист»: Юрий Беляев о неудачах в личной жизни

Известный артист театра и кино Юрий Беляев откровенно рассказал в своих неудачах в семейной жизни — двух разводах и сложных отношениях с детьми. По его словам, с юных лет своим главным предназначением Беляев считал творчество, поступил в Щукинское училище, несмотря на недовольство родителей, а позже у него не было времени на общение с женами и детьми.

«Я был плохим отцом, потому что я артист. У меня не было возможности видеться с детьми. Вообще отлучение от детей стало для меня страшным испытанием», — цитирует Юрия Беляева StarHit.

Первый раз артист женился в 24 года. С супругой Галиной у них родились двое детей, но начинающий актер все свое время проводил в театре. Через 11 лет жена Беляева подала на развод. Вторая попытка построить семью тоже закончилась неудачей, несмотря на рождение сына Александра. А кроме того, семейные проблемы совпали с творческим кризисом, в результате Беляев серьезно заболел и выпал из рабочего процесса на два года.

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Все изменилось с появлением в жизни актера Татьяны Абрамовой — она стала для Беляева «той самой единственной», которая примирила его и с собой, и с детьми. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, уже немолодой актер сразу предложил Татьяне обвенчаться.

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