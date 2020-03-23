Японец из Сахалина развеял мифы своих соотечественников о русских

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Валентин Черников
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Молодой человек рассказал, что далеко не все русские много пьют и и лентяйничают.

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Жители Японии во многом заблуждаются насчет России и ее жителей. Об этом рассказал житель Сахалина Сусуму Митани, передает издание Hokkaido Shimbun. Уроженец Страны восходящего солнца уверяет, что соотечественники сочувствуют ему из-за жизни в РФ. При этом многие из них путают Сахалин и Южные Курилы и уточняют, нужен ли паспорт для посещения острова.

По словам Митани, японцы считают, что русские ленивы и любят пить водку. Он же убедился, что многие граждане РФ вовсе не пьют и отдыхают в среднем реже жителей Японии, где вдвое больше праздников. Молодой человек добавляет, что среди россиян масса прилежных работников, которые не привыкли отдыхать, и в этом похожи на восточных соседей.

Также Митани отметил, что на Сахалине нет проблем с современными технологиями. В частности, как и в других местах, там можно заказывать такси с помощью смартфона и расплачиваться картой.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МОК не исключил проведения летних Олимпийских игр в Токио.

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