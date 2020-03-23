Девять человек вылечились от коронавируса в Москве. Об этом 23 марта заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам чиновницы, данные показатели говорят о некоторой положительной динамике.

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровело уже девять пациентов. Это хорошая динамика», — цитирует Анастасию Ракову Интерфакс.

Заместитель московского градоначальника отметила, что выписанная из медучреждения девушка недавно возвратилась с семьей из Италии. Вместе с пациенткой была госпитализирована ее мать. Впоследствии у женщины коронавирус не подтвердился.

«Ее дочь прошла специализированный курс лечения и провела в изоляции в специальном боксе две недели. Состояние пациентки было удовлетворительное, течение заболевания было легким. В результате анализы показали полное отсутствие коронавирусной инфекции в организме», — заключила Анастасия Ракова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около ста тысяч россиян застряли за границей из-за коронавируса.