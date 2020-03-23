ФСБ РФ задержала двух студентов на Сахалине за подготовку нападения на учебное заведение

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 138

В ходе обыска у них были изъяты оружие и взрывчатые вещества.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Thomas Frey, ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ задержала на Сахалине двух студентов, которые по мнению следствия причастны к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида.

Задержание молодых людей 2002 и 2003 года рождения проводилось в рамках возбужденного уголовного дела по статье — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Известно, что в ходе обыска у них были изъяты оружие, патроны и взрывчатые вещества самодельного производства. А также — личные дневники, в которых содержалась информация о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

Читайте также

Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
80.88
2.84 86.71
2.55
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?

Последние новости

16:21
«Какие лапочки»: Галкин в порыве ностальгии выложил архивное видео с детьми
16:15
Сирийские беженцы возвращаются в освобожденные от боевиков районы
16:10
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями
16:08
Коронавирус не стал препятствием для «Формулы-1»
16:01
Мир во всей квартире: Как не поругаться с близкими, если все дома
16:01
Умер известный советский и российский клоун Константин Васильев

Сейчас читают

«Пейте чай с мятой!» — психолог о том, как пережить карантин и не поссориться с родными
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок