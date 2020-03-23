ФСБ РФ задержала двух студентов на Сахалине за подготовку нападения на учебное заведение
В ходе обыска у них были изъяты оружие и взрывчатые вещества.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
Фото, видео: ТАСС/Thomas Frey, ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности РФ задержала на Сахалине двух студентов, которые по мнению следствия причастны к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида.
Задержание молодых людей 2002 и 2003 года рождения проводилось в рамках возбужденного уголовного дела по статье — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Известно, что в ходе обыска у них были изъяты оружие, патроны и взрывчатые вещества самодельного производства. А также — личные дневники, в которых содержалась информация о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.
Читайте также
40%
2.84 86.71
2.55
Нашли ошибку?