ФСБ РФ задержала двух студентов на Сахалине за подготовку нападения на учебное заведение

Федеральная служба безопасности РФ задержала на Сахалине двух студентов, которые по мнению следствия причастны к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида.

Задержание молодых людей 2002 и 2003 года рождения проводилось в рамках возбужденного уголовного дела по статье — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Известно, что в ходе обыска у них были изъяты оружие, патроны и взрывчатые вещества самодельного производства. А также — личные дневники, в которых содержалась информация о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.