Умер известный советский и российский клоун Константин Васильев

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Игорь Рязов
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Весь коллектив «Росгосцирка» выразил соболезнования родным и близким скончавшегося коллеги.

Фото: kino-teatr.ru

Известный советский и российский клоун, акробат, народный артист России Константин Васильев умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте «Росгосцирка».

«Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 88-м году жизни скончался Константин Васильев», — говорится в сообщении.

Весь коллектив «Росгосцирка» выразил соболезнования родным и близким коллеги.

«Светлая память об этом замечательном человеке и прекрасном артисте навсегда сохранится в наших сердцах», — подытожили в организации.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде. Вместе с матерью и сестрой он пережил Ленинградскую блокаду. После Великой Отечественной войны поступил в ремесленное училище и начал заниматься акробатикой во Дворце пионеров.

Еще в молодости Васильев понял, что хочет связать свою жизнь с цирком. С 1962 года он стал выступать в качестве клоуна. Четыре года спустя известный иллюзионист Игорь Кио позвал артиста выступать в его программе с Анатолием Векшиным. Дуэт выступал в течение четверти века.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти писателя Эдуарда Лимонова. Он скончался на 78-м году жизни.

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Умер известный советский и российский клоун Константин Васильев

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