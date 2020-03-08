«Есть место ревности»: Джанабаева рассказала об отношениях с Меладзе

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе больше 15 лет. За это время у пары появилось двое сыновей: Константин и Лука. Несмотря на настоящую идиллию в отношениях, певица призналась, что нередко ревнует супруга к многочисленным поклонницам, пишет издание «СтарХит».

«Да, в наших отношениях есть место ревности. Конечно, я понимаю, что у него много поклонниц и это заслужено. Зато он знает, как меня успокоить, придет с цветами, и я сразу умиляюсь», — рассказала артистка.

Долгое время певец скрывал роман с артисткой. Брак они зарегистрировали только в 2014 году после развода Меладзе с первой женой. У пары подрастает двое детей — 16-летний сын Константин и пятилетний Лука.

«Дети скромные ребята. К шоу-бизнесу не имеют никакого отношения. Они у нас технари. Младший любит бегать. Старший техник и обожает плавание», — сообщил Меладзе в программе «Ты не поверишь!».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Альбина Джанабаева показала фото подросшего сына в его день рождения.