«Есть место ревности»: Джанабаева рассказала об отношениях с Меладзе
Альбина призналась, что переживает из-за того, что муж постоянно окружен женщинами.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе больше 15 лет. За это время у пары появилось двое сыновей: Константин и Лука. Несмотря на настоящую идиллию в отношениях, певица призналась, что нередко ревнует супруга к многочисленным поклонницам, пишет издание «СтарХит».
«Да, в наших отношениях есть место ревности. Конечно, я понимаю, что у него много поклонниц и это заслужено. Зато он знает, как меня успокоить, придет с цветами, и я сразу умиляюсь», — рассказала артистка.
Долгое время певец скрывал роман с артисткой. Брак они зарегистрировали только в 2014 году после развода Меладзе с первой женой. У пары подрастает двое детей — 16-летний сын Константин и пятилетний Лука.
«Дети скромные ребята. К шоу-бизнесу не имеют никакого отношения. Они у нас технари. Младший любит бегать. Старший техник и обожает плавание», — сообщил Меладзе в программе «Ты не поверишь!».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Альбина Джанабаева показала фото подросшего сына в его день рождения.
Нашли ошибку?