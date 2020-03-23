Стали известны подробности убийства сотрудника постовой службы в Волгограде
Вооруженный ножом преступник пытался проникнуть на охраняемую территорию УБЭП.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, МВД РФ
Житель Волгограда пытался проникнуть на охраняемую территорию Управления экономической безопасности (УБЭП) регионального главка МВД и убил сотрудника постовой службы после задержания. Об этом сообщила представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.
«23 марта текущего года в дневное время при попытке проникновения на охраняемую территорию УБЭП сотрудниками отдельной комендантской роты по охране объектов был задержан неизвестный. Во время проверки его документов на контрольно-пропускном пункте административного здания мужчина достал нож и нанес им удар по телу старшего сержанта полиции. От полученного ранения пострадавший скончался», — сказала Рудник
По ее словам, по факту происшествия возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителя (статья 317 УК РФ). Подозреваемого уже задержали, с ним работают следователи. Вскоре в суд будет направлено ходатайство об аресте мужчины. Следователи также опубликовали видео с места происшествия.
Ранее 5-tv.ru публиковал оперативный комментарий официального представителя МВД РФ Ирины Волк об убийстве полицейского в Волгограде.
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