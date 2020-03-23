«Двойня или тройня?» — Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка

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Мия Субботина
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Молодая подруга Петросяна разоткровенничалась с подписчиками в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Молодая подруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram прокомментировала информацию о пополнении в семье.

В понедельник, 23 марта, в СМИ появилась новость о том, что юморист и его помощница стали родителями. Якобы об этом стало известно от близких друзей пары. Петросян и Брухунова не сделали официальных заявлений по поводу рождения малыша. Помощницу сатирика решили напрямую спросить об этом в социальной сети, что развеять всякие слухи.

«„СтарХит“ сообщил, что вы стали мамой», — заявила одна из подписчиц.

«Говорят об этом уже три года!» — в шутку заметила Татьяна.

Instagram @bruhunova

Также Брухунова ответила и на другой вопрос подписчицы, продолжив в ироничном тоне.

«Двойня или тройня?»;

«Петерня», — написала помощница юмориста (сохранена орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).

Ранее стало известно, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями. По словам инсайдеров, радостное событие произошло несколько дней назад, однако пара пока старается сохранить подробности личной жизни в тайне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодая подруга Петросяна примерила озорной купальник.

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