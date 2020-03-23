«Как в Болдинскую осень»: Пегова застряла в белорусской деревне из-за карантина
Актриса показала, как встречают утро в сельской местности соседнего государства.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: Instagram @pegovairina
Актриса Ирина Пегова поделилась с подписчиками в Instagram фото из Белоруссии. Солнечный снимок она подписала просто: «Утро в белорусской деревне!».
Поклонники в сети тут же принялись расспрашивать звезду, надолго ли она застряла в соседнем государстве, ведь весь мир активно закрывает границы из-за пандемии коронавируса. Многие восхищались Ириной и советовали ей хорошо провести внезапный отпуск в Белоруссии.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло! Когда еще пришлось бы побывать в таких местах»
«Так может останетесь у нас?»
«Удачной работы вам и благополучного возвращения!»
«У Пушкина была Болдинская осень и он столько всего наворотил… А у Вас Белорусская весна!»
«Как выбираться думаете?» — волновались подписчики.
Актриса не раскрыла планов по возвращению, но намекнула, что задержится здесь как минимум на пару недель.
«Она открыта!!! Но… выехать из нее без карантина не получится», — написала артистка.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова отправилась в Минск, несмотря на опасность коронавируса. Там проходят съемки сериала «Акушерка», в котором актриса играет главную роль. О закрытии границ артистка узнала в последний момент, но планы менять не стала.
Читайте также
40%
2.84 86.71
2.55
Нашли ошибку?