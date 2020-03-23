«Как в Болдинскую осень»: Пегова застряла в белорусской деревне из-за карантина

Актриса Ирина Пегова поделилась с подписчиками в Instagram фото из Белоруссии. Солнечный снимок она подписала просто: «Утро в белорусской деревне!».

Instagram @pegovairina

Поклонники в сети тут же принялись расспрашивать звезду, надолго ли она застряла в соседнем государстве, ведь весь мир активно закрывает границы из-за пандемии коронавируса. Многие восхищались Ириной и советовали ей хорошо провести внезапный отпуск в Белоруссии.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло! Когда еще пришлось бы побывать в таких местах»

«Так может останетесь у нас?»

«Удачной работы вам и благополучного возвращения!»

«У Пушкина была Болдинская осень и он столько всего наворотил… А у Вас Белорусская весна!»

«Как выбираться думаете?» — волновались подписчики.

Актриса не раскрыла планов по возвращению, но намекнула, что задержится здесь как минимум на пару недель.

«Она открыта!!! Но… выехать из нее без карантина не получится», — написала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова отправилась в Минск, несмотря на опасность коронавируса. Там проходят съемки сериала «Акушерка», в котором актриса играет главную роль. О закрытии границ артистка узнала в последний момент, но планы менять не стала.