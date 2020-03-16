Ирина Пегова отправилась в Минск, несмотря на опасность коронавируса

Ирина Пегова сообщила в своем Instagram, что улетела в Минск на съемки нового сезона сериала «Акушерка», в котором играет главную роль. О предстоящем закрытии границы с Белоруссией актриса узнала в самый последний момент. От поездки ее это не остановило, но вот когда и как сможет вернуться на родину Ирина пока не представляет.

Instagram @pegovairina

«Лечу на Сьемки в Минск на продолжение Акушерки, и слышу по радио о закрытии границы с Белоруссией? Не знаю, что дальше будет! Но лечу…» — написала Пегова под снимком из салона самолета.

При этом, в отличие от других российских звезд, демонстрирующих свою готовность к встрече с коронавирусом, Ирина закрывать лицо ни медицинской, ни какой-либо другой маской не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно ставшая самой возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова надела маску не только на себя, но и на кота.