Связанные одной кровью: родственники звезд, о которых никто не знал
Чем занимаются родные знаменитостей, пока те покоряют сердца публики.
Фото: Instagram @annebelan
Знаменитости у всех на виду. Они любят внимание прессы и с радостью показывают свою жизнь в Instagram. Как правило, зритель знает, кто из них одинок, а у кого крепкая семья, но вот другие родственники медийных личностей чаще всего остаются в тени. Подборку ближайших родных некоторых селебрити сделал дзен-канал ZAMZY.
Дмитрий и Евгений Нагиевы
Если первый в представлении не нуждается, то о младшем брате в семье Нагиевых стоит сказать пару слов. Евгений — предприниматель, раньше занимался автомобильным бизнесом, а потом открыл сеть отелей в Петербурге. Говорят, он был тренером по бодибилдингу, а в свое время даже тренировал брата.
Дима Билан и его сестры
Звезда «Евровидения» — счастливый брат: у Дмитрия есть сестры Анна и Елена. Старшая — Лена, ей 39 лет, и она развивает свой бренд одежды BELAN. Младшая, Анна — живет в Лос-Анджелесе и учится на режиссера. Иногда в соцсетях певца появляются вот такие веселые семейные видео.
Сергей и Александр Глушко
У знаменитого стриптизера Тарзана есть брат Александр. Ему 55 лет, и он инженер-автомеханик. Как показывает время, популярность не сказалась на отношениях в семье, братья охотно появляются вместе в эфире телеканалов.
Павел и Ольга Воля
Сестра известного комика перебралась вслед за братом в столицу из Пензы. Сначала он устроил ее администратором в шоу Comedy, а потом она стала гримером команды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Джигана Оксана Самойлова скрывала свою сестру Юлию Самойлову.
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