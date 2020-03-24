Ночевка в депо и сосиски в складчину: Юлия Меньшова вспомнила о свадебном путешествии

Многие мечтают о том, чтобы свадебное путешествие было незабываемым. Однако не все уточняют, что желательно, чтобы воспоминания были приятными. Актриса Юлия Меньшова рассказала подписчикам в Instagram курьезную историю о том, как ездила с мужем после бракосочетания в Прагу на поезде.

Начало истории было радужным: поезд, попутчики, виды из окна. На станции «Варшава-товарная» супруг уговорил Юлию выйти прогуляться, так как поезд должен стоять два часа. Однако по возвращении с променада состава путешественники не обнаружили.

«Поезд уже покинул пределы „Варшавы-товарной“. И благополучно следует далее. Без нас. А также без еще семи пассажиров (один из которых был… итальянец — кругосветный путешественник, вот повезло мужику-то!). И двух проводников и даже… самого начальника поезда!!!» — рассказала телеведущая.

Оказывается, в то время в Европе бушевали наводнения, из-за чего руководство станции, никого не оповестив, оперативно разгружало поток на железной дороге. На помощь отставшим пришла как раз начальница поезда, утроившая их на ночлег в отцепленном вагоне, где собратья по несчастью провели два дня. Они научились мыться в туалете, скидывались по копейкам на нехитрый обед из сосисок, и все это напоминало кадры из знаменитого фильма «Скромное обаяние буржуазии».

«Именно она привела нас тайными тропами к отцепленному русскому вагону в депо, где 12 путников смогли преклонить голову хотя бы на стареньком матрасе. Нам даже простынки какие-то дали», — вспомнила Меньшова.

Через два дня поезд путешественников вернулся. По словам ведущей, им очень повезло, что проводники сберегли их вещи — сумки со всеми деньгами и документами.

«На перроне мы попросили зафиксировать момент наивысшего счастья случайного прохожего на бесценный для нас пленочный фотоаппарат. В общем, то, что вы видите — это наша самая первая фотография из свадебного путешествия!» — заключила Юлия, пояснив выбранный для поста снимок.

Самое удивительное, что двухдневное ожидание поезда оказалось совершенно бессмысленным. По правилам того времени, пассажиры могли по тем же билетам сесть в любой поезд, следующий по маршруту. Что они и сделали при первой возможности, но через двое суток скитаний.

«Когда оказались в чистом вагоне СВ, а проводник чрезвычайно вежливо спросил: „Не желаете чаю?“, у нас с мужем началась смеховая истерика. Никогда так не ржали, ни до, ни после», — призналась Меньшова.

Курьезы случаются не только во время свадебных путешествий. Так, ранее 5-tv.ru рассказывал, как актера Сергея Кошонина однажды приняли за террориста.