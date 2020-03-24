«Я сдохну» — Лолита Милявская призналась в употреблении наркотиков
По словам певицы, последствия этого пристрастия «аукаются» ей спустя 16 лет.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, Instagram @lolitamilyavskaya
Известная российская певица Лолита Милявская призналась в употреблении тяжелых наркотиков. Во время прямого эфира с блогершей и телеведущей Настей Ивлеевой в Instagram певица рассказала, что последствия этого пристрастия в возрасте 40 лет «аукаются» ей в 56 проблемами со здоровьем — например, с сосудами.
«Это единственное, о чем я жалею. Год. Этот год я запомнила на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко и я сдохну», — разоткровенничалась Лолита.
По словам певицы, она прочитала всю литературу на эту тему и это заставило ее одуматься. Она говорит, что никогда не стала бы этого делать, если бы знала о вреде.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, известная своей откровенностью Лолита Милявская призналась в воровстве и показала, как она это делает в Болгарии.
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