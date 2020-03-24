Экстренный саммит G-20 пройдет по видеосвязи

Несмотря на оптимистичные прогнозы и положительную динамику в лечении коронавируса, лидеры G20 решили не рисковать, и впервые за всю историю провести конференцию по видеосвязи.

Экстренный саммит должен стартовать 26 марта. Более точное время сейчас согласовывается. Ожидается, что в Японии, телесбор лидеров G20 начнется ближе к вечеру. В Европе — днем.

Ежегодный саммит «большой двадцатки» запланирован на ноябрь 2020 года. В этом году там председательствует Саудовская Аравия.

По последним данным на утро 24 марта, на территории России опасным вирусом заражены 438 человек. В мире смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 381 тысячи человек.