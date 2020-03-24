Из крана в квартирах жителей дома в Петербурге течет вода с песком
Фильтры не справляются, бытовая техника регулярно выходит из строя.
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Фото, видео: ТАСС/Rui Vieira, 5-tv.ru
Жильцы многоэтажного дома в Петербурге столкнулись с серьезной коммунальной проблемой.
Во всех квартирах казалось бы нового дома из кранов течет вода с песком. Мусора столько, что фильтры не справляются. Ломается и бытовая техника.
Приобретая квартиру в старом фонде, покупатель априори готов к любым коммунально-бытовым сюрпризам. Чего не скажешь о новостройках. Люди уверены — здесь все должно быть идеально! Но не тут-то было.
Снимками грязных фильтров, песка и просто «забавными» видео жители комплекса продолжают делиться в соцсетях. К происходящему относятся с юмором. Даже когда вода не льется из крана, а наоборот — исчезает в нем.
При этом коммунальные службы в один голос твердят — воду чистят. Мнения сторон выслушал Антон Никитин.
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