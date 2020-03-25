Строительство инфекционной больницы в Новой Москве будет завершено в ближайшее время

Эфирная новость 22

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин после посещения строящегося ударными темпами объекта.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Ударными темпами в Новой Москве возводят инфекционный корпус. Мэр столицы Сергей Собянин проинспектировал объект. Строители доложили, что в ближайшее время все закончат. Стройку начали две недели назад в чистом поле. А сегодня — половина сделана. Идет монтаж не только больничного корпуса, но и инженерных коммуникаций. Прокладываются новые трассы, и по ним идут фуры с медицинским оборудованием.

«Сам объект получается гигантский — около 80 тысяч кв. м, 500 с лишним коек, но из них половина — реанимационные. Такого состава коечного фонда, с таким объемом реанимации, в Москве нет ни в одной больнице, это самая современная и самая эффективная больница», — сказал Сергей Собянин.

Больницу строят за бетонным кольцом, где нет больших жилых комплексов. Санитарная зона в два с половиной раза больше требуемой. Специалисты уверяют, что с экологией все будет в порядке — система очистки продумана. Медицинские стоки пройдут трехступенчатую обработку — химическую, паровую и ультрафиолетовую.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

1:44
«Английский язык покинул (а) чат» — Настя Ивлеева пообщалась с Джаредом Лето на карантине
1:23
Строительство инфекционной больницы в Новой Москве будет завершено в ближайшее время
1:06
Пьяный житель Белгорода исполосовал ножом тещу и едва не убил сына
0:47
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо
0:28
Феофанов день: что можно и категорически нельзя делать 25 марта
0:13
Баста занялся благотворительностью для ветеранов

Сейчас читают

Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок