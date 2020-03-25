Строительство инфекционной больницы в Новой Москве будет завершено в ближайшее время
Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин после посещения строящегося ударными темпами объекта.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Ударными темпами в Новой Москве возводят инфекционный корпус. Мэр столицы Сергей Собянин проинспектировал объект. Строители доложили, что в ближайшее время все закончат. Стройку начали две недели назад в чистом поле. А сегодня — половина сделана. Идет монтаж не только больничного корпуса, но и инженерных коммуникаций. Прокладываются новые трассы, и по ним идут фуры с медицинским оборудованием.
«Сам объект получается гигантский — около 80 тысяч кв. м, 500 с лишним коек, но из них половина — реанимационные. Такого состава коечного фонда, с таким объемом реанимации, в Москве нет ни в одной больнице, это самая современная и самая эффективная больница», — сказал Сергей Собянин.
Больницу строят за бетонным кольцом, где нет больших жилых комплексов. Санитарная зона в два с половиной раза больше требуемой. Специалисты уверяют, что с экологией все будет в порядке — система очистки продумана. Медицинские стоки пройдут трехступенчатую обработку — химическую, паровую и ультрафиолетовую.
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