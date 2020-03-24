Проект Минобороны «Дорога памяти» пополняется новыми уникальными архивами

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Офицеры Восточного военного округа, участвующие в проекте, посещают ветеранов, чтобы внести их имена и подвиг в большую военную летопись.

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Фото, видео: ТАСС/МКухмарь Кирилл, 5-tv.ru

Масштабный проект Минобороны «Дорога памяти» пополняется новыми уникальными архивами. Офицеры Восточного военного округа в эти дни посещают ветеранов, чтобы внести их имена и подвиг в большую военную летопись.

Накануне навестили Петра Кононенко. Он ушел на фронт добровольцем. Воевал на Южном и Ленинградском направлениях. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». После окончания боевых действий остался на Дальнем Востоке. Несмотря на почтенный возраст Петр Кононенко встречается со школьниками, помогает организовывать «Зарницы».

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