Игорь Крутой рассказал, как хотел спасти Александра Серова от позора
Композитор посетовал, что певец принимал участие в скандальных ток-шоу вопреки его советам.
Фото: Instagram @igorkrutoy65
Российский композитор Игорь Крутой рассказал в честь дня рождения эстрадного певца Александра Серова о том, каким образом зарождалась их дружба. Крутой разместил соответствующий пост на своей странице в Instagram. К тексту он прикрепил клип на песню «Мадонна», который сделал обоих артистов знаменитыми.
«43 года нашей дружбе, и неизвестно как сложились бы наши жизненные пути, не повстречай мы друг друга в городе Николаев, в котором я поступил в институт, а Саня вернулся после прохождения срочной службы в ВМФ Севастополя. Нас объединила неистовая Любовь к Музыке, желание пробиться, создать что-то интересное, отличающееся от того, что в это время звучало», — сообщил Игорь.
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Сегодня День рождения моего Друга юности Сани Серова! 43 года нашей дружбе, и неизвестно как сложились бы наши жизненные пути, не повстречай мы друг друга в городе Николаев, в котором я поступил в институт, а Саня вернулся после прохождения срочной службы в ВМФ Севастополя. Нас объединила неистовая Любовь к Музыке, желание пробиться, создать что-то интересное, отличающееся от того, что в это время звучало... Нашим мечтам, которые мы обсуждали ночами на трамвайной остановке, суждено было сбыться и все в нашей жизни изменилось, как-будто черно-белое кино стало цветным... Всякое в наших отношениях случалось за эти годы, в частности, я категорически был против участия Сани в телевизионных ток-шоу, зная его доверчивость и эмоциональность. Но он все-таки пошел на это и его тайны, о которых знали всего несколько человек, стали достоянием всей страны... Что случилось, то случилось, а впереди, по-любому, новые песни, спетые тембром, от которого умирала вся женская половина нашей страны... Здоровья тебе, аншлагов, Саня, и хорошей семьи, а все остальное... ты знаешь, что в любой ситуации у тебя есть я, а я знаю, что у меня есть ты... С Днем рождения, мой Друг!!!🙏🙏🙏♥️♥️♥️🎶🎶🎶 @alexander_serov_official #александрсеров #мадонна #сднемрождения
Композитор добавил, что за годы общения в отношениях знаменитостей случались размолвки. Например, Крутой был категорически против участия своего друга в телевизионных ток-шоу.
«Но он все-таки пошел на это и его тайны, о которых знали всего несколько человек, стали достоянием всей страны… Что случилось, то случилось, а впереди, по-любому, новые песни, спетые тембром, от которого умирала вся женская половина нашей страны», — написал композитор.
В 2018 году разгорелся скандал с участием Александра Серова. Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзяк заявила, что якобы певец похитил и изнасиловал ее.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Крутой и Димаш спели дуэтом «Уно моменто» из «Формулы любви».
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