Игорь Крутой рассказал, как хотел спасти Александра Серова от позора

Российский композитор Игорь Крутой рассказал в честь дня рождения эстрадного певца Александра Серова о том, каким образом зарождалась их дружба. Крутой разместил соответствующий пост на своей странице в Instagram. К тексту он прикрепил клип на песню «Мадонна», который сделал обоих артистов знаменитыми.

«43 года нашей дружбе, и неизвестно как сложились бы наши жизненные пути, не повстречай мы друг друга в городе Николаев, в котором я поступил в институт, а Саня вернулся после прохождения срочной службы в ВМФ Севастополя. Нас объединила неистовая Любовь к Музыке, желание пробиться, создать что-то интересное, отличающееся от того, что в это время звучало», — сообщил Игорь.

Композитор добавил, что за годы общения в отношениях знаменитостей случались размолвки. Например, Крутой был категорически против участия своего друга в телевизионных ток-шоу.

«Но он все-таки пошел на это и его тайны, о которых знали всего несколько человек, стали достоянием всей страны… Что случилось, то случилось, а впереди, по-любому, новые песни, спетые тембром, от которого умирала вся женская половина нашей страны», — написал композитор.

В 2018 году разгорелся скандал с участием Александра Серова. Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзяк заявила, что якобы певец похитил и изнасиловал ее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Крутой и Димаш спели дуэтом «Уно моменто» из «Формулы любви».