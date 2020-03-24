Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в медцентр в Коммунарке
Народный артист РСФСР, почувствовав недомогание, приехал в больницу сам.
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Как сообщил Интерфаксу концертный директор Олег Дмитриев, народный артист РСФСР, почувствовав недомогание, приехал в больницу сам.
«Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку», — заявил Дмитриев
Директор добавил, что Лещенко и его супруга сдали все анализы. Результат ожидается через три дня.
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