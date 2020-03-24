Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни «в золотой клетке»
Экс-супруга Павла Прилучного также призналась, почему вынуждена была расстаться с любимым.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Российская актриса Агата Муцениеце в интервью для Youtube-канала Peaple Talk откровенно рассказала о домогательствах, которым подверглась в студенческие годы. Экс-супруга Павла Прилучного вспомнила о неприятном инциденте, обсуждая глобальное движение за равенство женщин #MeToo.
«Я не хочу называть фамилию, но у меня был один такой случай. Я была студенткой, и мне поступило предложение стать любовницей человека. Сказали: «Будешь везде-везде“», — сказала артистка.
Однако от «соблазнительного» предложения Агата Муцениеце отказалась. По словам артистки, ей всегда было интереснее «попробовать что-то самой» и она не понимает тех, кто мечтает о жизни «в золотой клетке».
«Я всегда была выше этого. Всегда нравилась богатым людям, всегда был шанс выйти за успешного человека и ничего в этой жизни не делать, и сидеть в „золотой клетке“. Я никогда не выбирала этот путь. В чем смысл жить тогда? „Я хожу на шопинг“. И?», — задалась вопросом звезда.
Рассуждая о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами Агата Муцениеце не смогла обойтись без упоминания бывшего супруга Павла Прилучного. Актриса призналась, почему они приняли решение расстаться.
«Брак для меня — святая вещь. Я бы никогда не стала на этом пиариться. Видимо, наш союз просто пришел к тому, что нам надо разойтись, мы перестали друг друга понимать. Он не понимает меня, я его. Мы решили, что правильнее будет пока мы еще в нормальных отношениях разойтись», — заявила кинодива.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце запустила челлендж в сети после разрыва с Прилучным.
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