Будни разведенки: Муцениеце запустила челлендж в сети после разрыва с Прилучным

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Мия Субботина
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Актриса регулярно занимается бегом и делится своими успехами в социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @agataagata

Агата Муцениеце после расставания с супругом Павлом Прилучным решила вести активный образ жизни. Артистка запустила в сети челлендж «Бежим с Агатой», к которому присоединились несколько девушек, включая подруг Муцениеце.

Звезда сериала «Закрытая школа» в одном из выпусков своего блога на YouTube, который она переименовала из «Прилучные будни» в «Будни разведенки», сообщила, что после расставания с возлюбленным бегает по утрам. Агата похвасталась, что, начав с коротких дистанций, она уже преодолевает около десяти километров.

Instagram @agataagata

Агата Муценице и Павел Прилучный официально объявили о разводе в феврале 2020 года. За девять лет брака у пары родились двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце всерьез занялась собой после развода с актером.

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