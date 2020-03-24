Экс-жена рыжего из «Иванушек» получила на день рождения элитную иномарку

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Алиса Старжевская
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Мария Зубкова показала роскошную машину, которую ей подарил муж Андрей.

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Фото, видео: Instagram @m.a.s.h.a._z

Экс-супруга солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова Мария похвасталась в Instagram шикарным подарком на день рождения от мужа. Нынешний благоверный девушки, баскетболист команды «Зенит» Андрей Зубков, порадовал любимую в день 35-летия красным автомобилем Porsche. Этот презент он украсил бантом в тон, а также подарил супруге букет цветов.

«С днем рождения меня!!! Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь!» — написала Мария Зубкова.

Instagram @m.a.s.h.a._z

Поклонники девушки тоже поздравили ее с юбилеем и отметили щедрость ее мужа.

«Наконец-то вы счастливы»

«Поздравляю Машуня!!! достойный подарок настоящего мужика любимой женщине!!!

«Детка, поздравляю! Сияй, цвети, наслаждайся жизнью!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-жена рыжего из «Иванушек International» впервые показала фото сына.

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