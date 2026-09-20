Памфилова: в Запорожской области нашли метки ВСУ у домов членов избиркомов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 66 0

Следы обнаружили в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа.

Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

У домов членов участковых избирательных комиссий в Запорожской области обнаружили метки, сделанные пособниками ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, следы обнаружили в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа по адресам проживания членов избирательных комиссий.

Памфилова уточнила, что три метки были найдены возле домовладений и многоквартирных домов, где проживают секретарь избирательной комиссии № 340 и другие члены УИК. Точные адреса глава ЦИК не стала раскрывать.

Она также выразила восхищение мужеством членов избирательных комиссий, которые продолжают работать в таких условиях.

«Ничем не гнушаются. Ну, я говорю, я вчера говорила, я поражаюсь мужеству наших коллег, в основном женщин, вот там, которые нас подбадривают еще. Сами держатся и нас подбадривают. Спасибо огромное», — сказала Памфилова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в период выборов на российскую избирательную инфраструктуру было совершено более тысячи DDoS-атак, еще 124 атаки пришлись на систему дистанционного электронного голосования. Также фиксировались попытки атаковать телекоммуникационную инфраструктуру. В ходе противодействия веб-атакам было нейтрализовано свыше 100 миллионов потенциально опасных воздействий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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