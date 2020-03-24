Подростки в Петербурге обстреляли велосипедистку с ребенком в парке

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Алиса Старжевская
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В ногу женщине попали, но от госпитализации она отказалась.

Фото: www.globallookpress.com

В Петербурге обстреляли велосипедистку с ребенком в парке. Как стало известно 5-tv.ru, 23 марта женщина ехала на велосипеде с ребенком через Литовский сад. Компания из глубины парка начала стрелять ей по ногам из травматического оружия.

Женщине попали в ногу, однако от госпитализации она отказалась. На месте происшествия полицейские нашли пластиковые пульки и брюки черного цвета с дыркой, принадлежащие пострадавшей. Позже стало известно, что нападавшие задержаны. Ими оказались двое подростков и девушка, один из них несовершеннолетний. Все трое были доставлены в опорный пункт полиции для разбирательства.

У первого задержанного была изъята винтовка SMERSH калибром 4,5 миллиметра с оптическим прицелом. Один из задержанных пояснил, что подросток стрелял в течение дня в разные стороны. Было ли попадание в женщину намеренным, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный открыл стрельбу по двум девушкам-промоутерам в Москве. Мужчине, который был позднее задержан, мешали крики зазывал под окнами дома.

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