Владимир Кузьмин и его жена отметили 25 лет совместной жизни

Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина отметили 25 лет совместной жизни. В честь серебряной свадьбы супруги опубликовали в социальных сетях совместную фотографию и сопроводили ее коротким признанием: «Серебряная свадьба — это не предел».

На снимке 71-летний музыкант предстал в джемпере, брюках и тренче. Его 44-летняя супруга выбрала белое шифоновое платье, дополнив образ серьгами и кольцом с бриллиантом.

Фото: Instagram*/v.kuzmin_official

Кузьмин и Трофимова впервые поженились в 2001 году. Тогда музыканту было 46 лет, а его избраннице — 19. В 2018 году супруги расстались, однако уже через год возобновили отношения. 29 сентября 2020 года они снова зарегистрировали брак. Серебряную годовщину пара отсчитывает от первой свадьбы.

До отношений с Екатериной Кузьмин состоял в браке с поэтессой Татьяной Артемьевой. У пары родились трое детей. Кроме того, у народного артиста России есть две дочери — Марта и Николь, появившиеся на свет от разных женщин вне брака.

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