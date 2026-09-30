«Жалобы игнорировали»: что известно о заводе в Ярославской области, где погибли 14 человек

Директора завода в Переславле-Залесском доставили на следственные действия

Директора пиротехнического завода, где погибли 14 человек, доставили в Переславль-Залесский для следственных действий. Его обвиняют в нарушении требований безопасности, которые могли привести к трагедии. И пока следователи собирают доказательства, всплывают новые подробности о работе этого предприятия. Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко собрал информацию.

Эксклюзивные кадры нашей программы. Директора завода по производству пиротехники Алексея Пронина в наручниках выводят из автозака. Руководитель предприятия, где накануне произошел страшный взрыв, выглядит спокойно и уверенно. Впереди у него допрос.

«Директора предприятия „Салют Юг“ доставили в отдел полиции в Переславль-Залесский. По данным следствия, именно его компания допустила грубейшие нарушения промышленной безопасности. Алексей Пронин обязан предоставить следователям все документы, касающиеся деятельности предприятия, — от лицензий и разрешений до журналов инструктажей по технике безопасности», — рассказал корреспондент Евгений Наприенко.

Алексея Пронина задерживали в тот момент, когда сотни спасателей ликвидировали крупное возгорание и разгребали обломки здания, в которые превратился пиротехнический цех. Десятки разбитых домов. Выбитые окна, сорванные двери. Мощный взрыв произошел вечером 28 сентября. В цехе по производству петард. Огонь быстро перекинулся на соседнее здание, где хранилась пиротехника. Началась детонация. Среди погибших — не только рабочие. Трагедия задела и тех, кто оказался рядом. 64-летняя Татьяна Репина погибла, занимаясь домашними делами.

«Это мамы было окно… Мама на участок пошла… Там и погибла». — «Сколько маме было?» — «64… Извините…», — говорит дочь погибшей.

В момент происшествия на территории находились 15 работников. Кто-то не смог выбраться из-под завалов, кто-то не выжил после взрывного удара.

«Я в школе работаю… Слышала, что мамы наших детей погибли… Мамы работали там», — сказала жительница Ярославской области Светлана Зайцева.

Производство принадлежит компании «Салют Юг». Фирма зарегистрирована в Ставропольском крае, в Минеральных Водах. Владелец — Алексей Пронин. Основной вид деятельности — оптовая торговля промышленными химикатами. Но фактически здесь производили пиротехнику — петарды бытового назначения. Производство открыли четыре года назад. И местные жители уже давно жаловались на такое опасное место вблизи домов.

«Взрывы были постоянные по поселку. Они не прекращались, потому что не было надзора, мне кажется, вообще. Они где только не испытывали свои бомбочки. У нас лес горел. Да, у нас леса сгорело несколько гектаров. Я думал, что на этом тема прикроется. Нет, она так и продолжалась», — сказал житель Ярославской области Сергей Зайцев.

Больше всего местных жителей удивляет, что производство пиротехники разместили рядом с Центром дополнительного образования. При пожаре оттуда эвакуировали 42 человека, в том числе 40 детей.

«Мы жаловались уже давно. Их то закрывают, то открывают, то закрывают, то открывают», — сказала местная жительница Надежда Егоркина.

В местной администрации с самого утра — очередь. Люди приходят описать поврежденное имущество. У кого-то выбило окна, у кого-то сорвало крышу. Представители власти от общения с журналистами отказались.

«Я так понимаю, вы представитель администрации. Подождите, что вы делаете?!» — «Мне нужно получить разрешение руководства, чтобы давать вам комментарии». — «Вам известно о многочисленных жалобах жителей, которые несколько лет говорили…» — «Ничего не могу сказать».

Сотрудники Следственного комитета по Ярославской области уже возбудили уголовное дело. Тем временем в Ярославской области объявлен траур — 30 сентября регион прощается с погибшими.

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