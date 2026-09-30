Пришлось вызывать полицию: барсук и еж устроили драку на лестничной площадке в Латвии

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 25 0

Заметив стражей порядка, животные скрылись — оба самостоятельно покинули здание и вернулись на улицу.

Барсук и еж устроили драку в жилом доме в Латвии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ralf Kistowski

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Полиция приехала разнимать барсука и ежа в жилом доме в Латвии

В латвийском городе Айзпуте полицейским пришлось вмешаться в конфликт между барсуком и ежом. Животные устроили потасовку на лестничной площадке многоквартирного дома. Об этом сообщила полиции в полиции Южно-Курземского края.

Инцидент произошел ночью. Местные жители услышали шум и вызвали правоохранительные органы, после чего на место прибыл дежурный наряд. Однако разнимать животных стражам порядка не пришлось: заметив полицейских, барсук убежал, а вскоре скрылся и еж.

В итоге оба участника конфликта самостоятельно покинули здание и вернулись на улицу. Полиция не стала выяснять, из-за чего именно животные устроили разборку и чем закончился их конфликт.

При этом правоохранителей удивило, что, несмотря на шумную драку в многоквартирном доме, пожаловался на происходящее только один человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в латвийском городе Резекне неизвестные закрасили дорожные указатели на российские города. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

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