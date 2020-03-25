Пьяный житель Белгорода исполосовал ножом тещу и едва не убил сына

Разгоряченный алкоголем житель Белгорода исполосовал ножом тещу и едва не зарезал сына. Как сообщает региональный СК, кровавая семейная драма разыгралась ночью 24 марта в квартире одного из домов по Садовой улице.

По версии следствия, пьяный 35-летний местный житель учинил конфликт с матерью своей супруги. Во время ссоры мужчина неожиданно схватил нож и не менее 20 раз ударил им тещу. Невольным свидетелем произошедшего стал десятилетний сын предполагаемого злоумышленника. Горе-отец набросился с ножом на ребенка, после чего убежал из квартиры. Соседи, услышавшие крики, вызвали мальчику скорую помощь. 58-летняя женщина от полученных ранений скончалась на месте.

Вскоре подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара отправили в психбольницу.