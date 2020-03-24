Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара отправили в психбольницу

Суд освободил обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара от уголовной ответственности и направил его на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает ТАСС.

Осенью 2019 года 36-летний мужчина беспрепятственно прошел в детский сад во время тихого часа и в спальне зарезал шестилетнего мальчика. В отношении него было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Обвиняемый признал свою вину.

Экспертами установлено, что мужчина страдает психическим расстройством. Утверждается, что на момент совершения преступления он был невменяем и нуждается в принудительном лечении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемому в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре слышатся голоса.