Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара отправили в психбольницу
36-летний мужчина беспрепятственно прошел в детский сад во время тихого часа и в спальне зарезал шестилетнего мальчика.
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Фото, видео: ТАСС/ Jan Woitas, 5-tv.ru
Суд освободил обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара от уголовной ответственности и направил его на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает ТАСС.
Осенью 2019 года 36-летний мужчина беспрепятственно прошел в детский сад во время тихого часа и в спальне зарезал шестилетнего мальчика. В отношении него было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Обвиняемый признал свою вину.
Экспертами установлено, что мужчина страдает психическим расстройством. Утверждается, что на момент совершения преступления он был невменяем и нуждается в принудительном лечении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемому в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре слышатся голоса.
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