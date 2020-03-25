🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 25 марта, когда растущая Луна проходит через созвездие Овна, увеличивается вероятность совершить опрометчивый поступок. Астрологи рекомендуют серьезнее подходить к принятию решений, так как в противном случае можно пожалеть о сделанном.

♈ Овен

Вы не тот человек, которым были раньше, но вы также не полностью изменились. Думайте об этом как о промежуточном периоде, коконе, становлении, развертывании. Прекрасный процесс, который позволяет подготовиться к будущим свершениям. Быть может в прошлом вы уже оказывались в подобной ситуации и что-то пошло не так, однако это недостаточно веская причина, чтобы не попытаться еще раз. Звезды также рекомендуют вам отпустить то, что больше не принадлежит вам. Осознайте, что красота заключается в путешествии, а также в пункте назначения. Помните, что отдых является неотъемлемой частью процесса интеграции.

Космический совет: примите сове нынешнее состояние и приготовьтесь к прыжку.

♉ Телец

Есть что-то волшебное в возвращении домой. Это помогает раскрыть более глубокие истины о себе и обнаружить драгоценности, спрятанные глубоко внутри. Что если в песне, которую вы поете, есть что-то еще, когда вы компании с самим собой? Или стихи, которые вы писали с 17 лет? Ваши внутренние гиды призывают вас почтить дары, которые вы слишком боялись признать в прошлом. Тельцы, шагните в сторону света. Сейчас не время притуплять блеск или прятаться под покровом посредственности.

Космический совет: почитайте дары, которые вы слишком боялись признать в прошлом.

♊ Близнецы

Это время неопределенности, Близнецы. Легко потерять чувство цели или почувствовать, что весь мир переворачивается с ног на голову. Вы можете быть в состоянии контролировать то, что происходит в мультивселенной. Но вы, безусловно, можете привнести чувство мира и равновесия в свое собственное существо. Так что дышите. Пять глубоких вдохов, пять глубоких вдохов. Соблюдайте промежутки между ними. Они вернут вас в настоящее и напомнят вам о преходящей природе всего.

Космический совет: каждый раз, когда ваш разум уводит вас в темное место, дышите и возвращайтесь к настоящему моменту.

♋ Рак

Вселенная просит вас обратить внимание на творческие проекты, которые находятся в стадии инкубации в течение длительного времени. Чего вы ждете, Раки? Перед вами мелькает большая, вывеска с надписью «Время пришло»? Заметьте ее! Знайте, как ваши собственные страхи и запреты мешают вам светить миру. Вы уже достигли этапа № 9. Этап № 10 потребует гигантского прыжка с вашей стороны. Поверьте, что у вас есть силы и ресурсы, необходимые для воплощения вашей мечты. О, и пока вы здесь, прекратите использовать недостаток совершенства в качестве оправдания!

Космический совет: преодолейте свои страхи и сделайте то, что должны!

♌ Лев

Не все происходящее в нашей жизни является результатом нашего собственного опыта. Кое-что было передано нам нашими родителями и их родителями. Используйте свое время вдали от матрицы, чтобы медитировать. Загляните внутрь себя. Это поможет вам лучше понять наследственные паттерны, которые вас сдерживают, будь то вина или стыд. Эта история, возможно, послужила бы вам в прошлом. Но сейчас, все, что вы можете, это отпустить. Отпустите прошлое с любовью. И простите тех, чьи страхи жили с вами на протяжении поколений.

Космический совет: помните, что изменения начинаются с вас.

♍ Дева

Есть некоторые вещи, которым вам нужно научиться во время карантина. Научитесь говорить «нет». Вам вполне может показаться, что рабочая нагрузка увеличилась, а не уменьшилась (потому что ваш начальник считает, что вы доступны 24/7). Но ведь у вас же есть и домашние дела, которые также требуют вашего постоянного внимания. Так как же сбалансировать профессиональную сторону с домашней? Если вы чувствуете, что не можете заботиться о себе так, как вам хотелось бы, пришло время установить определенные границы.

Космический совет: установка определенных границ поможет вам позаботиться о себе.

♎ Весы

Человек (иногда незнакомый), с которым вы просто чувствуете связь, выходящую за границы пространства и времени — вы знаете такого? Если да, то вам известно, кто такие «свои люди», не так ли, Весы? Мы говорим о людях, которым не нужны слова, чтобы понять, где вы находитесь и через что вы проходите. Ваше время, проведенное за пределами матрицы, дает вам общее представление о ваших межличностных отношениях. Почитайте и признавайте свои душевные связи. Найдите время, чтобы регулярно общаться с близкими, давая им понять, что у вас есть место для их благополучия в это время неопределенности.

Космический совет: почитайте и цените связи своей души.

♏ Скорпион

Ищете способы углубить свою медитацию? Визуализируйте себя как столб света, соединяющий небеса с землей. Когда этот луч света проникает вниз по вашему телу, представьте, что он активирует ваши чакры и превращает вас в радужный мост. Скорпион, вы — проводник творчества и средство для божественного самовыражения. Осознайте любые прозрения или моменты, которые вы можете иметь в процессе, так как это руководство от вашего высшего «я». PS: вы становитесь более связанными со своей интуицией, чем когда-либо.

Космический совет: визуализируйте себя как столб света.

♐ Стрелец

Все в жизни имеет свойство повторяться в том или ином виде, Стрельцы. Единственное, чего вам нужно бояться, так это самого страха. Что мешает вам сделать этот смелый шаг или поверить в то, что ваши мечты способны стать реальностью? Знайте, что Вселенная работает с вами и через вас, чтобы проявить вашу лучшую жизнь. Поэтому поместите свои заботы и тревоги в коробку и отдайте их звездам.

Космический совет: примите свою силу и начните противостоять своим страхам.

♑ Козерог

Бывают моменты, когда вы чувствуете себя одиноким — настолько одиноким — и убеждены, что никто не присматривает за вами. Но это всего лишь иллюзия, Козероги, ограничение, созданное вашим сознательным умом. Сегодня позвольте себе заглянуть за завесу. Использование силы вашего подсознания поможет вам осознать, что у вас есть целая армия ангелов, гидов и вознесенных владык, которые присматривают за вами. Найдите время, чтобы помедитировать и соединиться с ними. Попросите их помочь вам понять вашу священную миссию и помочь вам в трудных ситуациях, с которыми вы сталкиваетесь сейчас. Поверьте, что та помощь, которую вы желаете и заслужили, придет к вам таинственным образом.

Космический совет: соединитесь с вашими ангелами и гидами.

♒ Водолей

Если вы привыкли ставить потребности других людей выше своих, то звезды призывают вас обратить внимание обратно на себя. Есть так много всего, чем вы можете заполнить пустоту в своей душе. Учитывая текущее положение дел, выходить на утреннюю пробежку может оказаться невозможной задачей. Но это не значит, что вы не можете понежиться на солнце на балконе, читая свою любимую книгу. Сейчас вам нужно адаптироваться и настроиться на позитив. Развивайте новые ритуалы самообслуживания, которые заставляют вас чувствовать себя счастливым.

Космический совет: осознайте, что все под контролем.

♊ Рыбы

Иногда кажется, что вы именно там, откуда все началось и ваша жизнь движется кругами или вы достигли нулевого прогресса. Есть большая вероятность того, что вы не справитесь с собой, Рыбы. Увеличьте и уменьшите масштаб вашей текущей реальности, чтобы получить представление о том, что происходит. Знайте, что вы сделали то, что считали правильным в нужные моменты, и вам этого достаточно. Некоторые из вас могут испытывать разочарование в связи с положением дел. Правда в том, что за кулисами происходит много всего, чего вы не знаете. Поэтому продолжайте посылать свет, и удерживайте пространство для исцеления и развития мира.

Космический совет: помните, что ваш вклад имеет значение.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта.