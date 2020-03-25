ТОП-3 знака зодиака, представители которых найдут свою любовь в апреле
Астрологи утверждают: грядущий месяц идеален для новых знакомств и заключения браков.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Chris Robbins
Апрель 2020 года — идеальное время, для того, чтобы наладить личную жизнь, сообщает Clutch. Этот месяц обещает быть позитивным для всех людей, однако представителям лишь трех знаков зодиака повезет по-крупному. Кому-то из них выпадет шанс встретить свою настоящую любовь, а кому-то вторая половинка сделает предложение руки и сердца.
Астрологи утверждают, что в апреле заядлые карьеристы Овны, наконец, почувствуют, как им необходима семья и домашний очаг. Они так заработались, что уже и забыли, когда в последний раз могли расслабиться в объятьях любимого человека.
Однако звезды настоятельно рекомендуют Овнам подумать о личной жизни. В грядущем месяце представители этого знака будут пользоваться большой популярностью у противоположного пола. Так что смело можно делать выбор.
Зима для многих Тельцов выдалась нелегким и тяжелым периодом. Им казалось, что застой наступил и в личной жизни. Однако в апреле представителям этого знака удастся отдохнуть от накопившихся дел и окунуться в мир положительных эмоций.
Астрологи уверяют: это время отлично подходит для новых знакомств, поэтому Тельцам не стоит бояться налаживать контакты. Главное — успокоиться и плыть по течению. Судьба готовит вам настоящий сюрприз!
В апреле повезет и Ракам. Звезды предупреждают: будьте внимательны, ведь шанс встретить любовь всей своей жизни выпадет вам в первой половине месяца. Одиночество, наконец, закончится и Раки будут по-настоящему счастливы.
А тем, кто уже состоит в серьезных отношениях, астрологи рекомендуют: не бойтесь сделать следующий шаг. Возможно, пришло время связать себя брачными узами.
Ранее 5-tv.ru опубликовал гороскоп для всех знаков зодиака на 25 марта.
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