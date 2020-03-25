За сутки в России заразились коронавирусом 163 человека

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Все заболевшие прибыли в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 24 марта возросло на 163. В общей сложности им заражены 658 человек. Об этом на совещании правительства РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Из них в Москве — 120 случаев, в Подмосковье и Крыму — по шесть, в Псковской области, Краснодарском крае — по 4, в Якутии, Оренбургской области — по три, в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае — по два. По одному заболевшему зарегистрировано в Бранской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Челябинской, Пензенской областях, а также в Ставропольском крае и Башкирии.

Согласно заявлению оперштаба по борьбе с COVID-19, все заболевшие прибыли в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Установлен круг лиц, с которыми они общались. Они будут помещены под медицинское наблюдение.

Москвичи, у кого болезнь протекает в легкой форме, вполне могут лечиться и на дому. В остальных случаях — госпитализация обязательна.

Особый режим работы действует не только в системе здравоохранения. Министерству транспорта и Минобороны поручено составить список аэропортов, готовых принять рейсы с нашими туристами из стран, где зафиксирован коронавирус. Минтруда прорабатывает вопрос о приостановке работы санаториев. Регионам предписано закрыть ночные клубы, развлекательные центры, кинотеатры и детские комнаты. За этим пристально следит Роспотребнадзор.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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