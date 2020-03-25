Карантин в горах: 51-летняя супермодель снялась на природе в купальнике

Карантин в связи с вспышкой коронавируса не помешал 51-летней Хелен Кристенсен выбраться на природу и поучаствовать в очередной фотосессии. Новый пост с подборкой снимков оттуда она выложила в Instagram.

Датская супермодель позировала в черном слитном купальнике посреди леса и гор. Чтобы продемонстрировать бренд и стройное тело она стояла лицом и спиной к камере, взявшись руками за дерево. К этому Кристенсен добавила два селфи, на которых показала татуировку в виде звезды на руке. Примечательно, что дама не испугалась ни вируса, ни холода. Температура воздуха на ее родине в эти дни такая же, как и в европейской части России — от пяти до семи градусов тепла.

Instagram @helenachristensen

Подписчиков впечатлила смелость и красота звезды. Пост набрал больше 36 тысяч «лайков».

«Ты шикарна!»

«Красотка, богиня! и купальник идеален!»

«Выглядишь очень молодо и великолепно!», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские звезды показали, чем занимаются дома во время карантина.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112