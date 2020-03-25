Карантин в горах: 51-летняя супермодель снялась на природе в купальнике
Датская звезда Хелен Кристенсен попозировала в откровенном наряде во время самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @helenachristensen
Карантин в связи с вспышкой коронавируса не помешал 51-летней Хелен Кристенсен выбраться на природу и поучаствовать в очередной фотосессии. Новый пост с подборкой снимков оттуда она выложила в Instagram.
Датская супермодель позировала в черном слитном купальнике посреди леса и гор. Чтобы продемонстрировать бренд и стройное тело она стояла лицом и спиной к камере, взявшись руками за дерево. К этому Кристенсен добавила два селфи, на которых показала татуировку в виде звезды на руке. Примечательно, что дама не испугалась ни вируса, ни холода. Температура воздуха на ее родине в эти дни такая же, как и в европейской части России — от пяти до семи градусов тепла.
Подписчиков впечатлила смелость и красота звезды. Пост набрал больше 36 тысяч «лайков».
«Ты шикарна!»
«Красотка, богиня! и купальник идеален!»
«Выглядишь очень молодо и великолепно!», — откликнулись подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские звезды показали, чем занимаются дома во время карантина.
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