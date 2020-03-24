Онлайн-карантин: российские звезды показали, чем занимаются дома

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Мия Субботина
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Коронавирус заставил многих отказаться от привычного графика. Однако это не повод грустить и впадать в депрессию. Со своими рекомендациями в сети выступили Глюкоза, Ольга Бузова и другие.

Фото: Instagram @anna_tsukanova_kott

Тема:
Эпидемия коронавируса Ольга Бузова

Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса у артистов отменились концерты, съемки, спектакли. Однако некоторые звезды российского шоу-бизнеса сумели быстро подстроиться под ситуацию. 5-tv.ru сделал подборку звезд, которые сумели себя занять (и даже развлечь публику!) в условиях самоизоляции.

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) решила провести полезный эфир для пользователей сети на своей странице в Instagram, где вместе с экспертом она сделает один макияж на выбор. Артистка разместила серию фотографий в разных образах и призвала фолловеров проголосовать за понравившийся им мейк.

Instagram @glukozamusic

Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева даже в условиях самоизоляции продолжает публиковать смешные видео. Супруга рэпера Элджея поделилась с подписчиками зажигательным танцем. Ивлеева облачилась в черные леггинсы и топ. Настя призвала отмечать под ее постом таких же танцоров, как она.

«Карантин — день четвертый», — иронично подписала пост звезда.

Instagram @_agentgirl_

Актриса Анна Цуканова-Котт рассказала, что наслаждается свободными днями дома. Звезда поделилась, что, наконец, нашла время, чтобы пересмотреть известный сериал « Секс в большом городе». Также Анна отметила, что приобрела хлебопечку и решила начать вышивать крестиком. Кроме того, в условиях карантина актриса задумалась о том, чтобы завести домашнего питомца.

«И вот думаю, может завести котенка?!» — заявила актриса.

Instagram @anna_tsukanova_kott

Модель Наталья Водянова вместе с женихом Антуаном Арно и пятью детьми продолжает соблюдать режим самоизоляции в их большом доме во Франции. Знаменитость разместила на своей странице в Instagram серию снимков и рассказала, как проходит их день в условиях карантина из-за страшной пандемии коронавируса в мире.

«Карантинное воскресенье. Мы благодарны всем, кто сейчас борется за то, чтобы мы все могли вернуться в школы и на работы и вновь обрести безопасность», — написала Водянова.

Instagram @natasupernova

Телеведущая и модель Алена Водонаева поделилась архивными красочными кадрами из путешествия по Штатам. Звезда «Дома-2» призналась, что ей удалось наконец сесть и разобрать фотоархивы.

«Учитывая то, столько всего есть в моем телефоне, я смело могу еще год не выходить из квартиры», — заметила звезда.

Instagram @alenavodonaeva

Певица Ольга Бузова поняла, что не может жить без концертов даже во время карантина. Звезда вышла в прямой эфир в сторис в Instagram, где исполнила несколько своих песен под живую музыку. Поклонники Бузовой пришли в восторг от такого подарка.

«Кайф для ушей»;

«Лучший вечер с Олей»;

«Спасибо за такой классный сюрприз», — восхищались подписчики.

Instagram @buzova86

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса.

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