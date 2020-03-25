В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

В Китае житель провинции Юньнань скончался от хантавируса, сообщает Global Times.

Днем 23 марта по дороге на работу пассажир автобуса внезапно почувствовал недомогание. Вскоре на место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая приняла решение о госпитализации. Через три часа мужчина скончался.

По словам медиков, причиной смерти стала лихорадка, вызванная инфицированием вирусом типа хантаан, переносчиками которого являются грызуны.

Уточняется, что с подозрением на хантавирус также были госпитализированы два пассажира и один из водителей рейсового автобуса. У них наблюдалось недомогание и жар. Однако результаты анализов не подтвердили наличие инфекции у граждан.

После этого врачи организовали тестирование на хантавирус для всех пассажиров и водителей автобуса, в котором передвигался заразившийся. О его результатах пока не сообщалось.

ТАСС / Kirsty Wigglesworth

Как поясняют специалисты, заразиться вирусом хаантан можно при непосредственном контакте с грызунами, летучими мышами или продуктами их жизнедеятельности. Отмечается, что вирус почти никогда не передается от человека к человеку. Было зафиксировано лишь несколько подобных случаев на территории Чили и Аргентины.

Среди первых симптомов заражения хантавирусом — лихорадка, кровотечение, а также сильная боль в области почек.

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