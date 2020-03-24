В Иране от COVID-19 скончался журналист, который «на спор» облизывал святыни

Иранский журналист Хамед Джалали Кашани, обвинявший власти своей страны в намеренном запугивании людей в связи с коронавирусом, скончался от тяжелых последствий COVID-19, сообщает информационное агентство YJC.

Сегодня общество буквально разделилось на два лагеря: одни готовы следовать рекомендациям специалистов, чтобы не допустить распространение инфекции, другие — ловят хайп на чрезвычайной ситуации.

Среди сторонников «теории заговора» оказался и представитель иранского СМИ. Молодой мужчина утверждал, что коронавирус — это лишь прикрытие. По его словам, властям Ирана якобы выгодно запугивать соотечественников, чтобы подтасовать результаты парламентских выборов.

Хамед Кашани сознательно участвовал во всякого рода опасных экспериментах, с целью доказать, что опасного заболевания, о котором говорят повсюду, не существует. В частности, он на спор облизывал святыни и демонстративно отказался от ношения защитной маски.

Попав в больницу в конце февраля с подозрением на коронавирус, журналист заявил, что не боится заразиться и очень надеется, что у него обнаружат COVID-19

«Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпануть», — написал мужчина в Twitter.

К несчастью, отчаянная попытка доказать свою правоту, обернулась для Хамеда трагедией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса.