В Иране от COVID-19 скончался журналист, который «на спор» облизывал святыни
Отчаянная попытка доказать, что коронавируса не существует, обернулась для корреспондента настоящей трагедией.
Фото, видео: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Wire
Иранский журналист Хамед Джалали Кашани, обвинявший власти своей страны в намеренном запугивании людей в связи с коронавирусом, скончался от тяжелых последствий COVID-19, сообщает информационное агентство YJC.
Сегодня общество буквально разделилось на два лагеря: одни готовы следовать рекомендациям специалистов, чтобы не допустить распространение инфекции, другие — ловят хайп на чрезвычайной ситуации.
Среди сторонников «теории заговора» оказался и представитель иранского СМИ. Молодой мужчина утверждал, что коронавирус — это лишь прикрытие. По его словам, властям Ирана якобы выгодно запугивать соотечественников, чтобы подтасовать результаты парламентских выборов.
Хамед Кашани сознательно участвовал во всякого рода опасных экспериментах, с целью доказать, что опасного заболевания, о котором говорят повсюду, не существует. В частности, он на спор облизывал святыни и демонстративно отказался от ношения защитной маски.
Попав в больницу в конце февраля с подозрением на коронавирус, журналист заявил, что не боится заразиться и очень надеется, что у него обнаружат COVID-19
«Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпануть», — написал мужчина в Twitter.
К несчастью, отчаянная попытка доказать свою правоту, обернулась для Хамеда трагедией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса.
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