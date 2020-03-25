МИД РФ подключился к ситуации с вывозом россиян из Дубая

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Самолет авиакомпании «Победа» вынужден был приземлиться в Махачкале, после запрета на посадку властями ОАЭ.

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Фото, видео: ТАСС/Копаев Алексей, 5-tv.ru

Объединенные Арабские Эмираты запретили самолету авиакомпании «Победа» приземлиться в Дубае. Экипаж узнал об этом во время полета и вынужден был совершить незапланированную посадку в Махачкале.

Лоукостер вылетел из Москвы рано утром и должен был забрать россиян, которые оказались в трудной ситуации из-за закрытия границ. Сейчас в Дубае находятся порядка 200 наших соотечественников.

К ситуации подключился российский МИД.

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