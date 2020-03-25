ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве командира ополчения «Моторолы»
Генпрокуратура самопровозглашенной республики также подозревает бывшего президента Украины в организации терактов.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС/Сивков Петр, 5-tv.ru
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Экс-главу государства подозревают в организации терактов, в том числе, в убийстве командира ополчения Арсена Павлова, больше известного как «Моторола». В настоящий момент установлен ряд исполнителей преступления из числа работников спецслужб Украины. Некоторые из них уже задержаны и ожидают приговора суда.
«Установлены и организаторы террористических актов, одним из которых является бывший президент Украины Петр Порошенко», — подчеркнули в Генпрокуратуре ДНР.
Экс-глава Украины объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
«Моторола» скончался в Донецке 16 октября 2016 года после того, как в лифте его дома сработало взрывное устройство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петр Порошенко экстренно вернулся в Киев из Испании после детокса накануне закрытия границы.
Читайте также
32%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?