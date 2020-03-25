ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве командира ополчения «Моторолы»

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-главу государства подозревают в организации терактов, в том числе, в убийстве командира ополчения Арсена Павлова, больше известного как «Моторола». В настоящий момент установлен ряд исполнителей преступления из числа работников спецслужб Украины. Некоторые из них уже задержаны и ожидают приговора суда.

«Установлены и организаторы террористических актов, одним из которых является бывший президент Украины Петр Порошенко», — подчеркнули в Генпрокуратуре ДНР.

Экс-глава Украины объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Моторола» скончался в Донецке 16 октября 2016 года после того, как в лифте его дома сработало взрывное устройство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петр Порошенко экстренно вернулся в Киев из Испании после детокса накануне закрытия границы.