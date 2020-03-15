Порошенко экстренно вернулся в Киев из Испании после детокса накануне закрытия границы

Петр Порошенко экстренно вернулся в Киев из Испании накануне закрытия украинской границы в связи с распространением коронавируса. По данным Strana.ua, экс-президент Украины на карантин отправлен не был.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео первых минут прилета бывшего украинского лидера. На кадрах он и его семья в сопровождении нескольких охранников перемещаются с борта воздушного судна в автомобиль.

Сообщается, что несколько дней назад Петр Порошенко отправился в Испанию, чтобы пройти курс детокса в фешенебельном SPA-отеле. Экс-политик якобы собирался провести там две недели, однако распространение коронавируса и закрытие украинской границы спутали все его планы.

Перед тем, как отправиться на родину бывший глава государства залетел в Англию, дабы забрать из Лондона своих детей: сына и двух дочек. По прибытию в Киев никого из членов семейства не отправили на карантин.

Известно, что украинская граница закрывается в полночь 17 марта. Экс-президент смог бы вернуться обратно только спецбортом вместе с другими эвакуированными из-за рубежа гражданами Украины.

А между тем, в Испании коронавирус добрался до самой «верхушки» общества. Заражению смертельно опасным заболеванием подверглась жена председателя испанского правительства Педро Санчеса — Бегонья Гомес. Об этом пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петр Порошенко сбежал из Украины накануне допроса. Бывший президент Украины может получить до 15 лет тюрьмы.