Порошенко экстренно вернулся в Киев из Испании после детокса накануне закрытия границы
Экс-президента Украины не отправили на карантин. А между тем, заражению смертельно опасным заболеванием подверглась «верхушка» испанского общества.
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Фото, видео: ТАСС/Сивков Петр, strana.ua
Петр Порошенко экстренно вернулся в Киев из Испании накануне закрытия украинской границы в связи с распространением коронавируса. По данным Strana.ua, экс-президент Украины на карантин отправлен не был.
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео первых минут прилета бывшего украинского лидера. На кадрах он и его семья в сопровождении нескольких охранников перемещаются с борта воздушного судна в автомобиль.
Сообщается, что несколько дней назад Петр Порошенко отправился в Испанию, чтобы пройти курс детокса в фешенебельном SPA-отеле. Экс-политик якобы собирался провести там две недели, однако распространение коронавируса и закрытие украинской границы спутали все его планы.
Перед тем, как отправиться на родину бывший глава государства залетел в Англию, дабы забрать из Лондона своих детей: сына и двух дочек. По прибытию в Киев никого из членов семейства не отправили на карантин.
Известно, что украинская граница закрывается в полночь 17 марта. Экс-президент смог бы вернуться обратно только спецбортом вместе с другими эвакуированными из-за рубежа гражданами Украины.
А между тем, в Испании коронавирус добрался до самой «верхушки» общества. Заражению смертельно опасным заболеванием подверглась жена председателя испанского правительства Педро Санчеса — Бегонья Гомес. Об этом пишет ТАСС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петр Порошенко сбежал из Украины накануне допроса. Бывший президент Украины может получить до 15 лет тюрьмы.
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