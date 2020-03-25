Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле

Самоизоляция и карантин, которым подверглась почти треть населения Земли, как правило, не сулят прибавления доходов. Однако, как пишет издание Clutch, есть знаки зодиака, кошельки которых не только не похудеют, но и заметно увеличатся уже в апреле 2020 года.

Рак

Ракам точно не грозит потеря работы. Представители этого знака очень семейные люди, а потому всегда пекутся о преумножении богатства и достатке своего дома. Ракам удастся накопить средства так, чтобы хватило надолго, а после и найти дополнительные источники дохода. Из этой истории Раки выйдут разбогатевшими.

Дева

Девы очень практичны и рациональны в своих тратах. К тому же они обладают хорошим чутьем и интуицией, которые им подскажут, где найти выгоду. В апреле этого года Девы как магнит будут буквально притягивать деньги. Возможно, что в их жизни появится крупный инвестор.

Скорпион

Этому знаку просто повезет, и деньги в апреле придут к нему сами. Пока остальные будут считать гроши и экономить, Скорпион разленится и не захочет ничего делать. Но ему и не придется, финансовая удача сама придет к нему в руки.

Но, говорят, что не в деньгах счастье. Если эти знаки в апреле разбогатеют, то есть и те, кому повезет в любви. Ранее 5-tv.ru писал, представители каких знаков найдут свою половинку уже в следующем месяце.