«Королева высоты»: женское счастье Инны Макаровой

Бесстрашная, добрая и невероятно красивая Инна Макарова прожила долгую и беспечную жизнь. Кажется, у нее было все: взлеты и падения, счастье и ненависть, интересная и необычная работа.

Ее называли «королева высоты» из-за знаменитого танца ее героини Кати на досках в кинофильме «Высота», который актриса отважилась исполнить без дублера. Но также ее знают как единственную любимую женщину режиссера Сергея Бондарчука.

Я позволяла себя любить

Инна родилась в интеллигентной семье в Кемеровской области. Ее отец был членом Союза писателей СССР и работал диктором, а мать заведовала литчастью новосибирского театра «Красный факел». Девочка самого детства вращалась в актерской среде, поэтому, когда пришло время выбирать профессию, она не думая поступила во ВГИК.

Там за юной Макаровой начал ухаживать однокурсник, тогда еще никому не известный Сергей Бондарчук. Как выяснилось, до этого он был женат, однако после возвращения будущего режиссера с фронта его бывшая супруга Евгения продолжать отношения не захотела.

Долгое время Макарова не понимала намеков Бондарчука. Она была слишком наивна и молода, чтобы думать о чем-то кроме учебы. Зато на съемках «Молодой гвардии» позволила себе поддаться эмоциям.

«Для роли Любы Шевцовой мне сбрили брови. Это так раздражало Сережу. На свиданиях он всегда первым делом доставал карандаш и подрисовывал их. Тогда я поняла: влюбился», — вспоминала Инна в одном из ранних интервью.

Фото ИТАР-ТАСС

Молодые сыграли свадьбу в 1949 году. Долгое время им приходилось жить в сыром подвале, поскольку о хорошем жилье приходилось только мечтать. Однако после премьеры кинофильма их жизнь круто изменилась.

Знаменитый режиссер не завидовал успеху жены, а наоборот, подбадривал, хвалил и старался найти для нее лучшие проекты. Инна, в свою очередь, мечтала о работе и каждый раз все смелее бралась за новую роль. Единственный небольшой перерыв актриса сделала только на время родов. 10 мая 1950 года Макарова подарила супругу дочку Наташу.

«Он любил меня больше, чем я. У меня всегда была на первом месте карьера», — признавалась Инна.

Возможно, именно поэтому Сергей Бондарчук в какой-то момент переключил свое внимание на другую женщину — актрису Ирину Скобцеву.

ТАСС /Кассин Евгений, Савостьянов Владимир

Решительный шаг

В 1954 году во время съемок «Отелло» режиссер окунулся в служебный роман с молодой красоткой. Инна знала об этом, но продолжала терпеть измены. Скобцева также знала, что любовник женат, но отступать не собиралась. Несколько лет Ирина изводила знаменитую актрису, то и дело подкидывая ей анонимки с угрозами.

В 1956 году Инна Владимировна не выдержала и сообщила мужу о решении подать на развод.

«Я долго готовилась. Я так извела себя, что когда Бондарчук вернулся с работы, и я сказала ему „Нам надо расстаться“, то потеряла сознание», — рассказывала актриса.

По ее словам, Сергей не ожидал, что любимая обо всем узнает. Он бросился к ней и начал рыдать. После расставания Бондарчук часто говорил бывшей супруге, что его к ней по-прежнему тянет. Однако это не помешало режиссеру сразу после развода жениться на Скобцевой.

Любимый доктор

На протяжении 12 лет Инна жила работой и не искала замену любимому Сереже. Однако накануне съемок в «Девчатах» ее экстренно госпитализировали с острым приступом. У Макаровой обнаружили камни в почках. Из-за сложного случая было принято решение проводить операцию.

Так, знаменитость оказалась в руках талантливого хирурга, профессора и доктора медицинских наук, академика РАМН Михаила Перельмана. Именно он спас жизнь актрисы, а после предложил ей руку и сердце.

РИА Новости /Валерий Шустов

Добрый, чуткий и тактичный он до самой смерти был рядом с любимой супругой и помогал воспитывать и поддерживать ее дочь Наташу и даже дружил Сергеем Бондарчуком. К слову, именно Перельман заставил режиссера лечь на обследование, подозревая, что у него рак желудка. Однако легкомысленность и жажда работы сыграла с бывшим мужем Инны злую шутку.

После смерти второго супруга Михаила в 2013 году, Инна Макарова начала тяжело болеть. Ее не стало 25 марта 2020 года. Но до последних дней она говорила, что все свои мысли посвящает только им, двум главным мужчинам в своей жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти знаменитой актрисы Инны Макаровой.