«Мы жили вместе»: племянник Инны Макаровой прокомментировал смерть актрисы

Родной племянник Инны Макаровой режиссер Андрей Малюков прокомментировал для 5-tv.ru известие о смерти знаменитой актрисы.

«Мы жили вместе. К сожалению, я неважно себя чувствую и лежу на даче в Подмосковье. Ее отсюда тоже увезли в больницу, где она и умерла», — пояснил Малюков.

Как сообщал 5-tv.ru, 25 марта на 94-м году жизни скончалась легендарная актриса советского и российского кинематографа Инна Макарова. Народную артистку СССР госпитализировали в одну из столичных клиник 4 марта. Медики оценивали ее состояние как тяжелое.

Инна Макарова обрела славу после премьеры кинофильма «Молодая гвардия». Актриса также известна участием в таких культовых картинах советского кинематографа, как «Девчата», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова» и многих других.

Кроме того, родной племянник Макаровой режиссер Андрей Малюков предложил актрисе сняться в его картине «Безответная любовь». Недолго думая, любимая тетя с радостью согласилась. Фильм вышел на экраны в 1980 году.

Кадр из сериала «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности личной жизни знаменитой актрисы Инны Макаровой.