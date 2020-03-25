«Мы жили вместе»: племянник Инны Макаровой прокомментировал смерть актрисы
Еще одна из «Девчат» ушла из жизни 25 марта.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС/Фомичев Михаил, 5-tv.ru
Родной племянник Инны Макаровой режиссер Андрей Малюков прокомментировал для 5-tv.ru известие о смерти знаменитой актрисы.
«Мы жили вместе. К сожалению, я неважно себя чувствую и лежу на даче в Подмосковье. Ее отсюда тоже увезли в больницу, где она и умерла», — пояснил Малюков.
Как сообщал 5-tv.ru, 25 марта на 94-м году жизни скончалась легендарная актриса советского и российского кинематографа Инна Макарова. Народную артистку СССР госпитализировали в одну из столичных клиник 4 марта. Медики оценивали ее состояние как тяжелое.
Инна Макарова обрела славу после премьеры кинофильма «Молодая гвардия». Актриса также известна участием в таких культовых картинах советского кинематографа, как «Девчата», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова» и многих других.
Кроме того, родной племянник Макаровой режиссер Андрей Малюков предложил актрисе сняться в его картине «Безответная любовь». Недолго думая, любимая тетя с радостью согласилась. Фильм вышел на экраны в 1980 году.
Ранее 5-tv.ru рассказал подробности личной жизни знаменитой актрисы Инны Макаровой.
Читайте также
32%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?