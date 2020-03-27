Королева, Литвинова, Пугачева. Кто из любимых звезд делал пластику?

Наташа Королева поразила поклонников переменами во внешности. Неужели певица прибегла к услугам пластического хирурга? Кто еще из звезд внезапно помолодел? И что приходится терпеть артистам ради красоты? Только в программе «Светская Хроника»!

В свои 46 Наташа Королева может похвастаться роскошной фигурой и аппетитными формами. На сцену певица выходит в откровенных нарядах.

Недавно Королева выложила у себя в микроблоге новое фото. Поклонники обомлели:

«Пластика, 100%. Скоро все наши артистки с одинаковым лицом будут»;

«А при чем тут Королева? Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости?!»

Актриса Карина Мишулина высказалась мягче:

«Как женщину понимаю, что она на сцену выходит, ей хочется нравиться».

В пластике подозревают и Ренату Литвинову. На последнем видео в своем блоге она выглядит гораздо моложе 53 лет. В 2003 году уже ходили слухи: Рената подкорректировала овал лица и форму носа. Так может Литвинова вновь решила обратиться в клинику?

Эвелина Бледанс, актриса: «Это, немножко, страшновато. Поэтому, естественно, все мы там будем, однозначно».

50-летняя Эвелина Бледанс не скрывает, что регулярно посещает косметологов. Актриса откровенничает: как только поймет, что пришло время, она сразу обратится к докторам.

«Я, например, хочу несколько лет подождать. Потому что все-таки лечь под нож пластического хирурга, когда ты понимаешь, что ты можешь развязать бинты, и вообще не узнать себя…» — откровенно призналась актриса в интервью программе «Светская Хроника».

В погоне за молодостью прибегала к услугам пластических хирургов и Алла Борисовна Пугачева. Впервые на операцию она решилась в начале 90-х. Тогда все сложилось неудачно: из-за занесенной в Швейцарии инфекции Пугачева едва не погибла. Сейчас Алла Борисовна снова выглядит потрясающе. Фанаты отказываются верить, что их любимой певице исполнилось 70 лет.

Алла Пугачева: «Когда-то делала. Я делала постольку-поскольку, так как мне нельзя общий наркоз, то я делала какие-то маленькие подтяжки».

Пугачева уверяет, что свою красоту поддерживает минимальными процедурами и косметическими средствами:

«Ну ей-богу, но вот я ничего не делаю толком. У меня просто порода хорошая».

Коллеги по цеху считают, главный секрет молодости Аллы Борисовны в ее особой внутренней энергетике.

Светлана Лобода: «Она всегда великолепна, потому что внутри у нее полный порядок».

Так кто из звезд все-таки решился лечь под нож хирурга, а у кого преображения во внешности всего лишь удачный макияж и чудеса фотошопа? Специалисты раскрывают тайну Наташи Королевой.

Маргарита Мозалева, врач-косметолог: «Явно видно, что сделаны губы, навряд ли сделана операция на нос, это скорее всего фотошоп. Вполне вероятно, что контурная пластика и филлера ей были добавлены».

А в случае с Ренатой Литвиновой, пластика если и была, то очень давно:

«Мы видим превздернутый кончик, маленький носик, по-любому она делала пластику носа, хирургическую. Также я предполагаю, что она делала овал, то есть круговую подтяжку лица. Есть предположения, что она делала блефороплатистику тоже очень давно. Сейчас, скорее всего, она просто поддерживает все эти операции косметологическими процедурами».

Знаменитости у всех на виду, выглядеть хорошо — это их работа. Но главное в погоне за красотой — не потерять свое лицо. Пластические хирурги говорят, что для этого важно соблюдать меру.