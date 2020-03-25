Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей
Президент также предложил установить норму выплаты по больничному не менее одного МРОТ в месяц.
Фото: ТАСС/Сазончик Константин, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин предложил изменить размер выплат по безработице и больничных. Об этом он сообщил во время обращения к гражданам из-за коронавируса.
«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это несправедливо», – сказал глава государства.
По его словам названные выплаты должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года
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