Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин предложил изменить размер выплат по безработице и больничных. Об этом он сообщил во время обращения к гражданам из-за коронавируса.

«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это несправедливо», – сказал глава государства.

По его словам названные выплаты должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года