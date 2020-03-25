Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей

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Игорь Рязов
Срочная новость 47

Президент также предложил установить норму выплаты по больничному не менее одного МРОТ в месяц.

Фото: ТАСС/Сазончик Константин, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил изменить размер выплат по безработице и больничных. Об этом он сообщил во время обращения к гражданам из-за коронавируса.

«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это несправедливо», – сказал глава государства.

По его словам названные выплаты должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года

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