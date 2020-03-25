Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за COVID-19

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Игорь Рязов
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Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Фото: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю — с 28 марта по 5 апреля — нерабочей. Это должно снизить риск распространения коронавируса COVID-19.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», – сказал глава государства во время обращения к гражданам.

Он отметил, что транспорт и органы власти продолжат работу.

Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным, в России коронавирусом заражены 658 человек. За сутки больных COVID-19 стало больше на 163 человека. На этом фоне Владимир Путин решил выступить с обращением к гражданам.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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