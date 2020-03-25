«Я посвящаю вас»: Джиган поиграл с тремя дочками с ножом в руках

Рэпер Джиган поиграл с ножом без чехла вместе с тремя своими дочками. Процесс он снял на видео, которое выложил в разделе сторис в Instagram.

«Я посвящаю вас в настоящие рыцари», — произнес Джиган, стоя перед дочерями с ножом в правой руке.

Instagram @iamgeegun

После этого он коснулся клинком плеч каждой из девочек, приговаривая «вера и честь».

«Вы теперь львиный легион», — завершил посвящение дочек в рыцари рэпер.

Пятилетняя Лея и двухлетняя Майя были рады затее отца, а восьмилетняя Ариела выглядела расстроенной. Девочка молча терпела, пока ритуал не завершился, а потом спешно увела сестер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брак Джигана и Оксаны Самойловой оказался на грани распада. Поклонники звездной семьи решили, что в этом виноват рэпер, который злоупотреблял алкоголем и не всегда вел себя адекватно. На днях модель вернулась в Россию вместе с детьми и рассказала о произошедшем с Джиганом.