«Я посвящаю вас»: Джиган поиграл с тремя дочками с ножом в руках
Рэпер создал из восьмилетней Ариелы, пятилетней Леи и двухлетней Майи рыцарский легион.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Рэпер Джиган поиграл с ножом без чехла вместе с тремя своими дочками. Процесс он снял на видео, которое выложил в разделе сторис в Instagram.
«Я посвящаю вас в настоящие рыцари», — произнес Джиган, стоя перед дочерями с ножом в правой руке.
После этого он коснулся клинком плеч каждой из девочек, приговаривая «вера и честь».
«Вы теперь львиный легион», — завершил посвящение дочек в рыцари рэпер.
Пятилетняя Лея и двухлетняя Майя были рады затее отца, а восьмилетняя Ариела выглядела расстроенной. Девочка молча терпела, пока ритуал не завершился, а потом спешно увела сестер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что брак Джигана и Оксаны Самойловой оказался на грани распада. Поклонники звездной семьи решили, что в этом виноват рэпер, который злоупотреблял алкоголем и не всегда вел себя адекватно. На днях модель вернулась в Россию вместе с детьми и рассказала о произошедшем с Джиганом.
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