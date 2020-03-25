«Новое хобби»: Лидер петербургской группы Little Big начал писать картины

Фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин на своей странице в Instagram рассказал подписчикам о новом увлечении. По словам 34-летнего музыканта, во время карантина из-за коронавируса он начал писать картины.

«Самоизоляция. Карантин. Мы уехали за город. Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби, я начал рисовать», — написал Илья Прусикин.

Лидер Little Big пообещал пользователям, что будет публиковать свои «шедевры» по мере их готовности. Помимо прочего, Илья Прусикин пожелал юзерам беречь свое здоровье.

Instagram @iliyaprusikin

«Мы победим любой вирус сообща! Всем миром», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике.