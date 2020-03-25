«Новое хобби»: Лидер петербургской группы Little Big начал писать картины
Илья Прусикин рассказал подписчикам о новом увлечении во время карантина из-за коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin
Фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин на своей странице в Instagram рассказал подписчикам о новом увлечении. По словам 34-летнего музыканта, во время карантина из-за коронавируса он начал писать картины.
«Самоизоляция. Карантин. Мы уехали за город. Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби, я начал рисовать», — написал Илья Прусикин.
Лидер Little Big пообещал пользователям, что будет публиковать свои «шедевры» по мере их готовности. Помимо прочего, Илья Прусикин пожелал юзерам беречь свое здоровье.
«Мы победим любой вирус сообща! Всем миром», — заключил музыкант.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике.
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