Василий Теркин отмечает юбилей. Имя, пожалуй, самого знаменитого литературного персонажа и поистине народного героя впервые прозвучало 80 лет назад.

В Петербурге к юбилею открыли выставку, где можно увидеть уникальные архивные документы, книги и даже комиксы о подвигах советского солдата. О герое на все времена — Анна Калачева.

80 лет со дня создания литературного героя — Васи Теркина. Среди авторов собирательного образа простого русского солдата — Сергей Михалков, Самуил Маршак. Для поэта Александра Твардовского Вася Теркин вообще стал главным героем. Личным вкладом в победу над фашизмом.

Сначала персонаж Вася Теркин жил только в текстах, но потом приобрел лицо — художник Орест Верейский нарисовал самый узнаваемый портрет воображаемого героя. Теркин стал набирать популярность. Его образ после войны воплотили на театральной сцене, в изобразительном искусстве и кинематографе.

В начале Вася Теркин был всего лишь псевдонимом. Главному редактору газеты «На страже родины» не понравилась фамилия журналиста Кауфман. Вася Теркин ведь намного лучше! Так в декабре 1939 на страницах издания появилось имя всенародного любимца, которое вспомнили с наступлением войны.

Вымышленный Вася Теркин стал настоящим другом для советского солдата. На его имя в газету приходили пачки писем. Его последним донесениям с фронта верили больше чем себе. Не удивительно, ведь тот, кто стоял за печатным образом поэта был в эпицентре боевых действий.

«Одним из самых ярких подвижников, кто создавал образ Василия Теркина в Ленинграде был Николай Щербаков. Писал все эти года, пока, к сожалению, не попал в плен в годы Великой Отечественной войны. Поэтому имя этого человека, как бы ушло… Не вспоминали тех, кто попал в плен», — рассказывает главный редактор газеты «На страже Родины» Сергей Мартынкевич.

Газеты на фронте обычно шли на самокрутки. Но к номерам с Теркиным по другому относились.

«Бойцы, которые еще сражались, по черно-белому телевизору… В детстве я помню, как они говорили: «Да, мы ждали, когда будет Теркин. Одного чуть не избили. Он взял, оторвал кусок, курить хотел!!! А мы не могли понять», — вспоминает режиссер Владимир Глазков.

После войны герой поэмы на подвиги вдохновил не одно поколение деятелей искусства. Телевизионный фильм-спектакль, главную и единственную роль в котором сыграл Олег Табаков, вошел в историю. Образец в жанре «театра одного актера». Василий Теркин и по сей день собирает полные залы.

Вася Теркин это супер герой советского времени. Он вдохновил художников на создание первых популярных в советском союзе комиксов! Вот, например издание 1940 года — было выпущено к 23 февраля. В главе «Как Вася Теркин неряху обработал» он учит солдат что даже в окопах нужно выглядеть хорошо.

Удивительно, но герой Твардовского, почти не подвергся цензуре. Правда однажды закрасить неугодные строки попытались, но рукописи, как известно не горят.

Сейчас поклонники героя издают свои современные комиксы по мотивам его побед. А еще слушают пластинки и верят, что голос Александра Твардовского долго не утихнет.