Актрису Нину Добрев заметили на свидании с олимпийским чемпионом

Звезду «Дневников Вампира» Нину Добрев заметили в компании сноубордиста Шона Уайта, у которого есть три золотые олимпийские медали. Пару запечатлели папарацци, когда они отправились на велосипедную прогулку, сообщает портал PageSix.

По информации издания, знаменитости отправились на свидание вместе с питомцем актрисы по кличке Маверик. Влюбленных заметили в Малибу целующимися на фоне вспышки коронавируса.

Нина Добрев рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном в конце прошлого года. До этого Нину связывали отношения с коллегой по «Дневникам Вампира», Йеном Сомерхолдером.

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