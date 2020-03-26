Актрису Нину Добрев заметили на свидании с олимпийским чемпионом

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Мия Субботина
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Знаменитостей запечатлели папарацци во время велопрогулки в Малибу.

Фото: www.globallookpress.com © Nancy Kaszerman

Звезду «Дневников Вампира» Нину Добрев заметили в компании сноубордиста Шона Уайта, у которого есть три золотые олимпийские медали. Пару запечатлели папарацци, когда они отправились на велосипедную прогулку, сообщает портал PageSix.

По информации издания, знаменитости отправились на свидание вместе с питомцем актрисы по кличке Маверик. Влюбленных заметили в Малибу целующимися на фоне вспышки коронавируса.

Нина Добрев рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном в конце прошлого года. До этого Нину связывали отношения с коллегой по «Дневникам Вампира», Йеном Сомерхолдером.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бена Аффлека сняли в обнимку с новой девушкой на романтической прогулке.

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